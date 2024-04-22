نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غد الأربعاء.. المركز القومي للمسرح يعرض فيلم "شكرا.. أشرف عبد الغفور" بالمسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال يعرض المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور؛ بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور"

خلال تكريم وتأبين اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور تقديم الإعلامية منى المراغي، وذلك في السابعة مساء بعد غد الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.



ختام الحفل

ويختتم التكريم بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبد الغفور.

آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل وفاته



وكان آخر ظهور للفنان الراحل أشرف عبد الغفور على الشاشة هو مسلسل" رشيد "،الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، وهو مكون من15 حلقة.





تفاصيل مسلسل رشيد



يتكون مسلسل "رشيد" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ريهام عبدالغفور، كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: محمد ممدوح،وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري

تدور قصة مسلسل رمضان الجديد "رشيد" حول تعرض ممدوح لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه وتزداد الأحداث تعقيدًا بعد اتهامه في قضية قتل، ليجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة.