نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم: أحمد السبكي سبب عودتي للسينما مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تفاجئت بمكالمة هاتفية من المنتج أحمد السبكي، لترشيحها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، مع الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد.

وتابعت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:" التروكولر كان بيظهرلي اسم أحمد السبكي والرقم ده مكانتش مسجلاه، وكنت فاكره أن في حد بيعاكس لكن لقيته بيقولي أنتي مبترديش ليه على التليفون يا غادة.. بعدها عرفت أنه المنتج أحمد السبكي وقالي محتاجينك في الفيلم معانا".

وأوضحت غادة إبراهيم، أن إختفائها عن الساحة الفنية بسبب تنمر البعض عليها فضلا عن تعرضها لعدة أزمات ومشاكل خلال الفترة الأخيرة، معقبة: الوسط الفني به مشاكل كثيرة.

وأشارت غادة إبراهيم، إلى أن نقابة المهن التمثيلية حفظت التحقيق معها بعد أزمتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.