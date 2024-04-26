"شقو" يتراجع في شباك التذاكر ويحقق مليون و699 ألف فقط

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم “شقو” تصدره في شباك التذاكر، والذي يقوم ببطولته كلًا من النجم عمرو يوسف والفنانة أمينة خليل، ويتربع على المركز الأول في شباك إيرادات السينما تزامنًا مع بداية الأسبوع الثالث من عرضه.



حقق “شقو” إيرادات مساء أمس الخميس بلغت مليونًا و699ألف جنيه، ووصل إجمالي إيرادات فيلم شقو لـ 53 مليونًا و210 ألفًا جنيهًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.