بدرية طلبة ترد على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز: 'معزمتش حد'

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة بدرية طلبة بالرد على انتشار فيديو لها، ظهرت فيه وهي تقوم بتقبيل الشاب حسن الشهير بـ "صاحب واقعة الفنان أحمد عبدالعزيز بعزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر"، وذلك خلال حفل زفاف ابنتها والذي أقيم أمس الأول.





ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتها وهي تُقبل الشاب حسن وعلقت عليها قائلة: جماعة بعد إذنكم أنا معزمتش حد ولا أعرف طريقه ولا دا مين أنا لاقيته في الفرح ومكانش ينفع أعمل أي رد فعل إلا إني أرحب بيه وللأسف دا شخص منساق فيه ناس بتسترزق من وراه".

وأضافت: "بيستفادوا منه ومن أي لقطه تحصله ماشيين وراه بكاميرات التليفونات بتاعتهم وبيزقوه في أي حتة وفي أي حاله مستفيدين منه وبكررها لا عزمته ولا أعرفه وكونى أرحب بيه دا أمر طبيعي، أنا ترند مش مستنية حد أعمل بيه ترند.. عيب".

آخر أعمال بدرية طلبة



يذكر أن آخر أعمال النجمة بدرية طلبة فيلم " الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.



أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى وتتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.