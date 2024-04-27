نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنعيش مع ناس".. أحدث كليبات جنات الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة المغربية جنات لطرح أحدث أغنياتها بعنوان "بنعيش مع ناس"، والتي ستقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وشوق جنات جمهورها للأغنية بطرح البوستر الخاص بها.

أحدث أعمال جنات

ومن ناحية اخري، شاركت النجمة جنات في شهر رمضان الماضي، بغناء تتر مسلسل "بقينا اتنين" والتي جاءت بعنوان "حبنا وحكاياته، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "جنبك ومعاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفةوالأغنية من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية جنبك ومعاك جنات

نفسي أخدك دنيا تانية وبعيد عن اي حد

وانسى العالم دا كله واقول انا حبيت بجد

وانت فحضنى النهارده احساسي معاك اشد

جنبك ومعاك وبيك قلبي وعنيه اطمنو

قبلك شفت السنين ضلمة ومعاك اتلونو

الصعب لو انت جنبي عنيك بنظرة تهونو

حسيت وياك زمان بأمان مكنتش بعرفه

ولقيت في عنيك حنان وغرام مقدرش اوصفه

اول ما بشوف عنيك قلبي وعنيه يضعفوا



آخر البومات جنات الغنائية

والجدير بالذكر ان آخر البومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

كلمات أغنية أنا في انتظارك

أنا في انتظارك) أكيد موجود يا اللي بيك موعود)

بحلف وحياة ربي المعبود، أنا بموت والأيام عمالة تفوت

أنا في انتظارك) اليوم بيعدي في سنة، كل الناس فرحانة إلا أنا)

(وأكيد ما انتش مبسوط (يا اللي أنا

(يا اللي أنا ماعرفش إنت مين أو فين (أنا في انتظارك

(يا اللي مستنياك سنين، وسنين (أنا في انتظارك

(يا اللي أنا ماعرفش إنت مين أو فين (أنا في انتظارك

(يا اللي مستنياك سنين، وسنين (أنا في انتظارك

أكيد موجود يا اللي بيك موعود، بحلف وحياة ربي المعبود

(أنا بموت والأيام عمالة تفوت (أنا في انتظارك

اليوم بيعدي في سنة كل الناس فرحانة إلا أنا

(وأكيد ما انتاش مبسوط (يا اللي أنا

في انتظارك

أنا في انتظارك

حياتي ملهاش طعم وما بقاش فيها حاجة تستاهل إنها تتعاش

وما فيهاش غير فين هو ولسه مجاش

تعال ليّ أنا فاض بيّ وما حدش حاسس إيه فيّ

(إيه فيّ ليه لوحدك وأنا ليه لوحديا (أنا في انتظارك

اليوم بيعدي في سنة، كل الناس فرحانة إلا أنا

(وأكيد ما انتاش مبسوط (يا اللي أنا

(يا اللي أنا ماعرفتش إنت مين أو فين (أنا في انتظارك

(يا اللي مستنياك سنين، وسنين (أنا في انتظارك

(يا اللي أنا ماعرفتش إنت مين أو فين (أنا في انتظارك

(يا اللي مستنياك سنين، وسنين (أنا في انتظارك

(مهما هستناك، وهستناك (أنا في انتظارك

(مكتوب لي ميعاد وفيه هلقاك (أنا في انتظارك

(آه مهما هستناك، وهستناك (أنا في انتظارك

مكتوب لي ميعاد وفيه هلقاك

يا اللي أنا ماعرفش إنت مين أو فين

(يا اللي مستنياك سنين، وسنين (أنا في انتظارك

يا اللي أنا ماعرفتش إنت مين أو فين

(يا اللي مستنياك سنين، وسنين (أنا في انتظارك