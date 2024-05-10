نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد تشكو من أثار عمليتها الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الإعلامية ريهام سعيد بث مباشر تشكو فيه من فشل بحقها عن طبيب تجميل يقوم بإصلاح ما حدث بوجهها على يد الطبيب اللبناني من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' مفيش اي حد عنده علاج يرجعني بني ادمه قررت أسلم امري لله واعيش كده بس هادعي عليك في كل يوم وكل صلاة دمرتني ودمرت حياتي حسبي الله ونعم الوكيل

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير داخل احد مولات الشيخ زايد.

كان ضمن الحضور المنتج جمال العدل،سوسن بدر ،محمود عبد المغنى،نرمين الفقى،نسرين آمين،ممدوح شاهين،إيهاب توفيق ،تامر عبد المنعم ،أحمد عصام وأمينة ابنة ريهام سعيد الصغرى فى اول ظهور إجتماعي لها.. وأكثر من 200 مدعو ممن شاركوا ريهام سعيد الإحتفال بعيد ميلادها.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شاركت مؤخرا وللمرة الأولى بموسم الرياض لتقديم فقرة الشاب المصرى الموهوب أحمد البرنس من ذوى الهمم خلال حفل النجمة مى فاروق ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك عقب تلبية المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشبخ لنداء ورغبة الشاب الموهوب والذى تلقاه عبر برنامج "هى وصبايا".