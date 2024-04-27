نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحي عبدالوهاب يكشف عن علاقته بالراحل صلاح السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فتحي عبدالوهاب عن علاقته بالراحل صلاح السعدني وكواليس تعاونه معه من قبل، وذلك خلال حواره في برنامج دبي هذا الصباح، الذي يُعرض على قناة دبي.

فتحي عبدالوهاب يتحدث عن صلاح السعدني

وقال فتحي: صلاح السعدني هو واحد من الأستاذة الكبار الذين تعلمت منهم، وجمعني به مسلسل الناس في كفر عسكر، الذي أعتز به جدًا وأعتبره من أبدع الأعمال التي قُدمت في تاريخ الدراما المصرية.. تشرفت بالعمل مع صلاح السعدني وتعلمت منه الكثير، وعلى المستوى الإنساني كان شخصًا غنيًا إنسانيًا جدًا ويتمتع بالثقافة ولديه رؤية ووجهة نظر واضحة ومحددة في كل الأمور الفنية وغيرها.. السعدني كان شخصًا كريمًا يعطي كل ما يملك من معلومات وأفكار لغيره، وأخذ بيد جيلي كله، وأرى أننا فقدنا كيان مهم جدًا برحيله، وهو أستاذ عظيم.

أحدث أعمال فتحي عبدالوهاب

ومن ناحية أخرى، حقق فتحي عبدالوهاب نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الأخير 2024، بمسلسل الحشاشين مع كريم عبدالعزيز، وقدم خلاله شخصية الوزير نظام الملك، الذي دخل في صراعات عديدة مع حسن الصباح الذي لعب دوره كريم وانتهى الصراع بمقتل فتحي.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

الحشاشين ينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، ويتناول سيرة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الإرهابية، والتي شكلت خطرًا على العالم في القرن الحادي عشر وعاشت في إيران، واشتهرت بتنفيذ العمليات الإرهابية وقتل كل من يعارض دعوتها الشيعية، والعمل مكون من 30 حلقة، عُرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

فتحي عبدالوهاب في المداح 4

كما قدم فتحي عبدالوهاب في نفس الموسم الرمضاني 2024، مع حماده هلال، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة عالية وقت عرضه، والمسلسل مكون من 30 حلقة، عُرض على mbc مصرو منصة شاهد، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

