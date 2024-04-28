انت الأن تتابع خبر سيرين عبدالنور تتضامن مع إليسا في أزمتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تضامنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع الفنانة إليسا بعد أزمتها مع شركة "وتري" المختصة بالتوزيع الموسيقي عقب مطالبتها بحقوقها.



وكتبت سيرين عبر هاشتاغ "حق إليسا" الذي تصدر منصة "إكس": يعني أنا ما بفهم بالقوانين والحق على مين بس بعرف إنو الفنان بحاجة لناس توقف حدوا مش تحاربوا وتقهروا.



وأضافت: خاصةً إنه الفنان عامل الوقت مهم بمسيرتوا وصار فيه تضييع وقت بلا طعمة لازم يتلاقى حل! بلا طول سيرة ومن الآخر اليسا بتستاهل كل الحب.



وكانت إليسا فاجأت متابعيها بتغريدة وجّهت فيها انتقادات لاذعة للسلطات القضائية في لبنان، قائلة: "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه في هذا البلد".



وأضافت: لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي إياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محام عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام.. بسحر ساحر بتتصل غادة عون (القاضي العام) بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هذا بأي بلد بتصير. وللحديث تتمة" .