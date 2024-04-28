أكتوبر المقبل..بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "العتاولة" نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه خلال السباق الرمضاني المنقضي حيث تصدر التريند طوال شهر رمضان واستكمالًا لهذا النجاح أعلن المخرج أحمد خالد موسي عن وجود جزء ثاني من "العتاولة" بعد قرار الشركة المنتجة تقديم جزء ثاني منه ومن المقرر أنه سوف يعرض في السباق الرمضان 2025.

وقد انتشرت بعض الأنباء تفيد بأنه سوف يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" في بداية أكتوبر القادم ومن المتوقع أن ينضم إلى الجزء الثاني أبطال جدد بجانب الأبطال الأساسين.

أبرز تصريحات باسم سمرة عن شخصيته في العتاولة

وتحدث باسم سمرة عن كواليس تقديمه شخصية عيسى الوزان في مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الأخير.

وقال: "كان فيه أخوة بيننا كلنا في كواليس مسلسل العتاولة، وكنا نتعاون سويًا والمخرج أحمد خالد موسى يعطينا التعليمات، وكنت بشتغل في المسلسل وأنا مطمن وسعيد".

وأضاف: "إفيهات شخصيتي عيسى الوزان مكتوبة، ولكن هناك بعضها من اختراعي أنا والمخرج أحمد خالد موسى مثل يلا بينا وباي من غير سلام وغيرها، وسعيد أن هذه الإفيهات شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور".

وتابع:" استوحيت الشخصية من حد أعرفه من بولاق بيلبس زي عيسى الوزان وحصلت على الاكسسوارات الخاصة به، وهو معلم شعبي في بولاق ولكن الشخصية تشبهه فقط في الشكل".

أبرز تصريحات أحمد السقا عن شخصيته في العتاولة

وقال أحمد السقا، خلال اللقاء أن أداؤه لشخصية نصار في مسلسل العتاولة كانت بمثابة مسؤولية كبيرة عليه، وأن كل أبطال العمل اجتهدوا في تقديم أدوارهم، مُعلقًا: "كلنا من أكبر لأصغر فرد بالعمل بذل أقصى ما عنده واشتغلنا 20 ساة في اليوم، وكنا دائمًا أسرة وأصدقاء وإخوة".

وأوضح أحمد السقا، أنه أدرك نجاح المسلسل بعد عرض الحلقة الخامسة، مُعلقًا:" شعرت إن المسلسل بدأ في النجاح بشكل أكبر بعد الحلقة الخامسة منه، مما جعلني أزيد تركيزي وأراعي كل كلمة تُقال في المسلسل للحفاظ على النجاح".

كما وجه رسالة شكر لمخرج العمل أحمد خالد موسى، لافتًا أن كل الأبطال كانت نيتهم صافية، وهذا ظهر للجمهور على الشاشة قائلًا: "أشكر المخرج أحمد خالد موسى على هذا المسلسل، ومثلما قولت من قبل أن الكاميرا تصور القلوب وليس الوجوه، وقلوبنا كلنا كانت صافية في التصوير".

تفاصيل مسلسل العتاولة

مسلسل«العتاولة» يشارك في بطولته أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث المسلسل حول صراع عائلي بين شقيقين يتنافسان على النفوذ والثروة في مدينة الإسكندرية. يواجه الشقيقان الكثير من التحديات، من بينها صراعهم مع عائلة أخرى قوية في المدينة.