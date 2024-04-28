ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ترند جوجل مصر وذلك قبل إذاعة حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة” الذي يعرض عبر شاشة قنوات “DMC”

تحل النجمة ياسمين عبد العزيز ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، في حلقتين خاصتين بمناسبة شم النسيم، واختارت ياسمين الظهور بإطلالة تميل للكاجوال المريح نظرا لفقرات الحلقة التي ستضمن طبخ وألعاب.

وارتدت ياسمين عبد العزيز بدلة بتصميم بيجاما من Dolce & Gabbana، بطباعة الفهد Leopard Print، يصل سعر القميص ذو الرباط فيها إلي 103 ألف جنيه مصري، ونسقت القميص مع بنطلون من نفس الخامة والطباعة والدار، يصل سعره إلى 83 ألف جنيه.

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

تحدثت ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل، ومن المقرر أن تقدم ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عددا من الأغنيات بصوتها رفقة إسعاد يونس، كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة، ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية.