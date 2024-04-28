بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”العتاولة” أكتوبر المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 09:31 صباحاً - حقق مسلسل "العتاولة" نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه خلال السباق الرمضاني المنقضي حيث تصدر التريند طوال شهر رمضان واستكمالًا لهذا النجاح أعلن المخرج أحمد خالد موسي عن وجود جزء ثاني من "العتاولة" بعد قرار الشركة المنتجة تقديم جزء ثاني منه ومن المقرر أنه سوف يعرض في السباق الرمضان 2025.

وقد انتشرت بعض الأنباء تفيد بأنه سوف يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" في بداية أكتوبر القادم ومن المتوقع أن ينضم إلى الجزء الثاني أبطال جدد بجانب الأبطال الأساسين.

أبرز تصريحات باسم سمرة عن شخصيته في العتاولة

وتحدث باسم سمرة عن كواليس تقديمه شخصية عيسى الوزان في مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الأخير.

وقال: "كان فيه أخوة بيننا كلنا في كواليس مسلسل العتاولة، وكنا نتعاون سويًا والمخرج أحمد خالد موسى يعطينا التعليمات، وكنت بشتغل في المسلسل وأنا مطمن وسعيد".