نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر: 'تخوقت من دوري في مسلسل محارب قبل التصوير' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن كواليس نجاح دورها في مسلسل "محارب"، الذي عرض في دراما رمضان 2024، قائلة أنها تخوفت من دورها كونه جديد عليها من خلال شخصية فتاة شريرة لكن هذه المرة تشجعت وشعرت بأنها تريد أن تثبت نفسها بقوة.





وتابعت ملك أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"المؤلف محمد سيد بشير هو من رشحني للدور وكلمني وقالي أنا عارف أن الدور صغير لكن عارف أنك هتقدميه حلو.. واللي بيفرق معايا هو أهمية الدور نفسه مش حجمه ومهم في إيه وهتستفاد بإيه من خلاله".

وأشارت ملك، إلى أنها تعاونت مع والدها الفنان أحمد زاهر سابقا في عدة أعمال ولكنها تتعامل معه كفنان خلال تصوير العمل وليس بصفته والدها.

وأختتمت ملك أحمد زاهر، إلى أنها لاقت عدة صعوبات قبل تجسيدها شخصية راندا في مسلسل محارب، أن الشخصية شريرة كونها تريد أن تصدق نفسها حتى تقدم الدور بكل براعة لأن الشخصية شريرة ولكنها تخيلت أنها في مستوى اقل منها بكثير ووجدت أنها حققت ما تريده سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال ملك أحمد زاهر



يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر هو مسلسل محارب الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.