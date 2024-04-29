تشييع جنازة السيناريست والمخرج عصام الشماع ظهر اليوم بمسجد السيدة نفيسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 11:29 صباحاً - توفي فجر اليوم الإثنين 29 أبريل، المخرج والسيناريست عصام الشماع، عن عمر ناهز ٦٩ عاما.

وأعلن الكاتب محمد الشماع، عن وفاة عمه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال محمد الشماع: «توفي عمي المخرج عصام الشماع، وصلاة الجنازة بعد ظهر اليوم الاثنين في مسجد السيدة نفيسة، والدفن في مدافن المجاورين بالدراسة خلف جامع الشرقاوي.

يذكر أن المخرج والسيناريست عصام الشماع ولد في 29 سبتمبر 1955 بالقاهرة.

درس عصام الشماع، الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس عام 1982.

الراحل عصام الشماع مخرج وكاتب شهير، له العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، من أبرزها المسلسلات التلفزيونية «رجل من زمن العولمة»، و«نافذة على العالم» و«قمر 14».

أخر أعمال عصام الشماع هو فيلم «الفاجومي» الذي قام بكتابة السيناريو والإخراج له، و يحكى قصة حياة الشاعر أحمد فؤاد نجم.

في 2011 تم انتخاب عصام الشماع كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

وعلى صعيد الكتابة قدم في نهاية مشواره سيناريو فيلم أخلاق العبيد عام ٢٠١٧م، مع الفنان خالد الصاوي والمخرج أيمن مكرم.