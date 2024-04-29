نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبرت دي نيرو يبدأ تصوير مشاهد مسلسله الجديد مع نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم الكبير روبيرت دي نيرو في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد مسلسله الجديد Zero Day الذي تنتجه شبكة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، الذي سيجسد به دي نيرو شخصية رئيس سابق باسم جورج مولين.

وقريبًا يعود النجم الكبير روبرت دي نيرو لتجسيد شخصيته الأيقونية من فيلم Taxi Driver للمخرج مارتن سكورسيزي إنتاج عام 1976، وذلك عبر مشاركته في إعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص أوبر.

وتقول ديلي ميل، أن عودة دي نيرو لتجسيد الشخصية، سيكون في اعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص الشهيرة، حتى أنه سيستخدم في الاعلان الترويجي جملته الشهيرة من الفيلم You talkin' to me?.

عمل درامي جديد

ويجري الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو مفاوضات مع شركة الإنتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في إطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقًا.