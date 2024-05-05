اليوم وغدًا.. راندا البحيري ضيفة "تفاحة مصرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تطل الفنانة راندا البحيري ضيفة في برنامج "تفاحة مصرية" الذي تقدمه الفنانة مروة عبد المنعم؛ على قناة الشمس، ويذاع اللقاء على جزأين اليوم وغدًا في تمام الساعة السادسة مساءً.

طقوس حياة راندا البحيري

وتستعرض راندا البحيري تفاصيل مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة؛ كما تحكي تفاصيل حياتها وعلاقاتها في الوسط الفني والرياضى؛ وتمارس هوايتها العديدة؛ وتؤدى العديد من الألعاب وتأكل الفسيخ والرنجة وتمارس طقوس شم النسيم في لقاء ودي.

راندا البحيري عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان أسوان

شاركت راندا البحيري، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان أسوان، وترأس لجنة تحكيم تلك المسابقة المونتيرة التونسية كاهنة عطية،النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

وتشمل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، الفنانة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكلية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.





وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.