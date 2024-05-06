كنت هموت لولا العناية الإلهية.. أحمد السقا يكشف أخطر المشاهد في فيلم السرب

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد السقا عن أخطر المشاهد التي واجهته أثناء تصوير فيلم السرب، وذلك من خلال تصريحاته مؤخرًا أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى وأكد أنه كان في حماية العناية الإلهية معلقًا:"أثناء تنفيذ مشهد أكشن بفيلم السرب كان أمامي دبابة وكادت تدوس عليا حينما سحبت رباط الحذاء، ولكن خلعتها فورًا".

وعن تجسيده لمشاهد الأكشن بنفسه قال:"إلى الآن أسعي لتنفيذ مشاهد الأكشن بنفسى، والموضوع أخذ مني دراسة ومجهود كبير حتى أنفذها بصورة دقيقة".



تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل فيلم السرب





ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.



ملاحظات على برومو الفيلم

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.