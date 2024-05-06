نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. هاني شاكر يدعم محمد عبده في مرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان هاني شاكر رسالة دعم للفنان السعودي محمد عبده عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان.





وشارك هاني شاكر صورة برفقة الفنان محمد عبده، وعلق عليها قائلًا: "صديقي وأخي العزيز فنان العرب محمد عبدة ادعوا الله ان يتم لك الشفاء العاجل وان تعود إلينا وإلي أسرتك وكل جمهورك في الوطن العربي سالمًا”.

نص التسجيل الصوتي الذي دار بين محمد عبده والأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن

وقال محمد عبده من خلال رسالته الصوتية للراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن:" يا حبيبي يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر وصديق العمر الوفي والحبيب يا اللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية وحدودها ووجدانها، وأشكالها الغنائية الجميلة وطلعنا بكلمات واحدة مفهومة وجميلة ومرغوبة في كل مكان.

وتابع: هذا شيء كبير والأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط ليش تاخد كيماوي أنت وأنا كمان آخد كيماوي في باريس الله معانا ويحبنا ومن محبة الله فينا، والله يراعي كل إنسان خدم بلده زينا.





تفاصيل مرض محمد عبده

وكانت كانت شركة روتانا كشفت عن تعرض الفنان محمد عبده، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم 19 أبريل الجاري.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور الشهير انستجرام منشورا قالت فيه: «تنويه.. تم الغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.





آخر أعمال الفنان محمد عبده





وكان آخر أعمال الفنان محمد عبده، هي أغنية «الملامح»، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.