نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تكشف لـ صاحبة السعادة عن إمكانية زواجها مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة العديد من كواليس بدايتها الفنية وأيضًا تحدثت عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي وسبب انفصالهما عن بعضهم البعض.

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل..وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال..لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن أحمد العوضي مؤكدة أن السبب ليس خيانة وأن السبب الأساسي للإنفصال هو سبب لا يمكنها الإفصاح عنه"

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن إمكانية زواجها مرة أخري قائلة: "أنا طول عمري متجوزة عمري ما كنت سينجل فاللي طول عمره متجوز دا عمره ما بيحس بالوحدة من اول ما كان عندي 18 سنة، اتجوزت لمدة عشرين سنة وطلقت علطول اتجوزت أحمد، بصي أنا بحب الحب وحبيبه ومعرفش ابقى لوحدي بس أعمل ايه بقا في قلبي دلوقتي، بصي اي حاجه يجبها ربنا كويس"

تفاصيل حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

تعرض اليوم حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC ومن المقرر أن تعرض الحلقة على جزئين حيث أنها تعرض اليوم ويوم الثلاثاء 6و7 مايو وذلك احتفالًا بأعياد الربيع.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند محركات البحث جوجل في، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.

تتحدث ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.