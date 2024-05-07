نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل وائل كفوري ونوال الزغبي بأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد كل من النجمة نوال الزغبي والنجم وائل كفوري ، لإحياء أحدث حفلاتهم الغنائية الجديدة ، فى ولاية لاس فيجاس في أمريكا.

والتي من المقرر أن تقام يوم 25 مايو الشهر الجارى، و يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم التى يتفاعل معها الجمهور.



أعمال تنتظرها نوال الزغبي

وفي سياق منفصل، تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبى لطرح أغنيتين جديدتين إحداهما مصرية والثانية خليجية، ليتم طرحهما خلال الأيام المقبلة.



تفاصيل أغنية قصر الشوق

الأغنية المصرية تحمل عنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

تفاصيل أغنية القدر والشوق

أما الأغنية الخليجية تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

ويتجدد التعاون بين النجمة اللبنانية نوال الزغبى وفهد الزاهد بعد النجاح الكبير الذى حققاه سوياً فى عدة أغانى أخرها "فخامة معاليك"، التى حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



آخر أعمال نوال الزغبي

ويذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

آخر أعمال وائل كفوري

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم اللبناني وائل كفورى أغنية "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

