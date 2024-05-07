نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع Friends يكشفون عن مفاجأة تتعلق بالحلقة الأخيرة من المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صناع مسلسل الست كوم الشهير Friends عن تفاصيل للمرة الأولى كادت أن تتسبب في تسريب أحداث الحلقة الختامية.

ووفق ديلي ميل، تحدثت مارتا كوفمان وديفيد كرين كتاب المسلسل على مدار 10 مواسم، عن أن الحلقة الختامية كانت على وشك أن يتم تسريب أحداثها من قبل أحد العاملين بالكواليس.

وسبق أن شاركت النجمة كورتني كوكس المغني الايرلندي الشهير إيد شيران في مقطع غنائي جديد نشر لهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مشاركة الثنائي للغناء لمقطع غنائي مستوحى من مسلس الست كوم الناجح لكورتني كوكس Friends، والأغنية كانت من كلمات إيد شيران نفسه.

الأغنية التي قام بأدائها الثنائي، حملت عنوان American Town، وتستوحى كلمات من مسلسل فريندز.

إيد شيران والمفاجآت

على الجاب الآخر، سبق أن فاجأ المغني الأيرلندي الشهير إيد شيران ركاب الدرجة الاقتصادية من الجمهور بأحد طائرات خطوط طيران فيرجن، بمشاركته لهم هذه الدرجة المتواضعة خلال توجهه للعاصمة الأسترالية سيدني لإحياء حفلات ضمن جولة فنية له.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات سربت من داخل الطائرة لإيد شيران، ظهر بها خلال توجهه للجلوس وسط ركاب الدرجة الاقتصادية، بعد إحيائه لحفل ناجح في المملكة المتحدة، شهد اللقاء الأول له بالنجم كريس هيمسورث.

صداقة بين المشاهير

ووثق النجم كريس هيمسورث أول لقاء يجمعه بالمغني الأيرلندي الشهير إيد شيران في مقطع فيديو طريف جمع بين الثنائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من المقطع، ظهر بها ايد شيران برفقة نجم أفلام THOR، وقد أعلن الأخير عن بداية صداقة جديدة فيما بينهم.