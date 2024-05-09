أحمد عز وماجد الكدواني وريهام عبد الغفور أبرز الحاضرين لجنازة والدة كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة فى تشييع جنازة والدة النجم كريم عبد العزيز بمسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم حيث حضر منذ قليل كلًا من: أحمد عز، ماجد الكدواني، شريف منير، ريهام عبد الغفور.



كما حضر أيضًا تامر حبيب، المخرج أحمد الجندي، والمؤلف أيمن وتار، المنتج الفني فتحي اسماعيل، كريم ابو زيد، الكاتب مدحت العدل، خالد عبد الجليل، المنتج حسام شوقي، محمد العدل، المخرج عمرو عرفة، المخرج محمد ياسين.

بعد خبر وفاة والدته.. كريم عبدالعزيز يتصدر محركات البحث

وفي سياق آخر، تصدر الفنان كريم عبدالعزيز تريند جوجل، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز، صباح أمس الأربعاء، التي تم تشييع جنازتها اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وسوف يتلقوا العزاء في نفس يوم تشييع الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

خبر وفاة والدة كريم عبدالعزيز



يذكر أن قد نشرت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، خبر وفاة والدته، وعلقوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمة الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

نجوم الفن يواسون كريم عبدالعزيز في وفاة والدته

وفي سياق آخر، حرص عدد كثير من الفنانين على مواساة الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته أبرزهم:يسرا، محمد هنيدي، إسعاد يونس، محمد رمضان، تامر حسني، منى زكي، هاني رمزي، شريف منير، يسرا اللوزي، وغيرهم.