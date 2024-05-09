في عيد ميلاده.. تعرف على آخر أعمال أحمد هارون

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد هارون، رومانسي الشاشة المصرية، الذي أحبه الجمهور منذ ظهوره الأول، وشارك في الكثير من الأدوار التي جعلت له مكانة كبيرة لدى محبيه، ورغم غيابه عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال حتى الآن في تواصل مستمر مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





يقدم لكم دوت الخليج الفني تفاصيل آخر أعمال احمد هارون





وتعد آخر أعمال الفنان أحمد هارون هو مشاركته في مسلسل حد فاصل حكاية "فنجان قهوة"، الذي عرض خلال العام الماضي 2023.





ومسلسل "فنجان قهوة" من بطولة أحمد سعيد عبد الغني ومنذر رياحنة وأحمد هارون وجميل برسوم ورندا عبد السلام ورانيا الخواجة وحمادة فرج، ومن تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة ومن إنتاج إبراهيم الصاوي وعماد الحسني.

وتدور أحداث القصة حول العلاقة بين مجموعة من الأصدقاء والتي تنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب مغامرة وأحداث الحكاية تدور في ليلة واحدة حيث إن المسلسل اجتماعي مليء بالآثار.

أسباب اعتزال أحمد هارون الفن

وتحدث أحمد هارون عن أسباب ابتعاده عن مجال الفن، خلال تصريحات صحفية، قائلًا، إن أجواء الوسط الفني غير مناسبة للاستمرار فيه، ويعيش حالة من الرضا والاسترخاء والهدوء، ولكن إذا كان هناك عمل مناسب سيكون عودة قوية له.

عودة أحمد هارون للفن





وعاد مرة أخرى لمجال الفن عن طريق فيلم سبوبة، الذي تم عرضه عام 2021، ودارت أحداثه في إطار مشوق، حيث سيد غريب وابنته الأميرة، اللذان يقودان تشكيلا عصابيا محكما، ويقرران سرقة أحد البنوك، وعندما تسير الأمور كما يخططان، يفاجئان بوجود شخص خائن فيما بينهم، مما يؤثر على عملية السطو وتنتهي بكارثة.

وضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم: أحمد هارون، ضياء ميرغني، خالد حمزاوي، خالد كمال، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.