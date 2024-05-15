انت الأن تتابع خبر الكويت .. قرار جديد يتعلق بأبطال مسلسل أثار الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الإعلام الكويتية، قرارًا بقضي بالسماح لأبطال المسلسل المثير للجدل "زوجة واحدة لا تكفي" بالعودة إلى التمثيل في البلاد، شرط توقيع تعهدات بعدم التصوير خارج الكويت، إلا بعد موافقة الوزارة.



وعلّقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على هذا القرار الجديد عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: كفو على وزارة الإعلام.. الرحمة فوق العدل، وسألت الجمهور حول رأيهم بقرار الوزارة.



وكانت وزارة الإعلام الكويتية أعلنت في بيان رسميّ، في مارس/آذار الماضي، اتخاذ إجراءات ضد المسلسل، معبّرة عن رفضها لأيّ أعمال فنية تُسيء إلى دولة الكويت، أو تمسّ أخلاقيات المجتمع.

وأحالت الوزارة، وقتها، أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة إلى المجتمع الكويتي، كما قررت وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، التي كانت ستعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب مشاركتهم فيها.

وصرَّح الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف، بوزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، مؤخرًا، حول حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح، بمسطرة واحدة على الجميع دون تمييز.



وكانت آخر تطورات قضية مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، تشير إلى استبدال الفنانة هدى حسين بزميلتها الفنانة إلهام الفضالة في مسرحية "الطابق الثاني"، التي من المقرر عرضها في احتفالات عيد الأضحى المقبل في الكويت.



وجاء الاستبدال، نظرًا لاستمرار القرار القاضي بمنع كل من شارك في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الدرامي من تقديم أعمال فنية داخل الكويت.



وألقى المسلسل الضوء على العلاقات الزوجية والعائلية، مع التركيز على بعض القضايا مثل الخيانة الزوجية، والعلاقات الاجتماعية المعقّدة في المجتمعات الخليجية، لكنه تعرَّض للهجوم منذ بدء عرضه، واُتُّهِم بالإساءة إلى قِيم وأخلاق المجتمع الكويتي .