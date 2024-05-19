نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد أمس السبت، العرض المسرحي "حواديتنا"، لفرقة قصر ثقافة العريش، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسبوني، المقدمة بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي حواديتنا

العرض تأليف أحمد سمير، وإخراج أسعد الملكي، وتدور أحداثه عن نص يحكي تاريخ المسرح من خلال المؤلف الذي يظهر يحكي لنا كيف بدأ المسرح منذ القدم؛ حيث يتناول تاريخ الفن المسرحي، وسعيه الدائم لتقديم رسالة للجمهور، ويؤكد العرض أن الفن المسرحي يهدف إلى النهوض بالمجتمع والتصدي لأي فكر هدام.

صناع العرض المسرحي حواديتنا

"حواديتنا" أشعار فاطمة موسى، موسيقى وألحان محمد سلمي الشوربجي، استعراضات سامح الكاشف، أزياء محمد بيومي، ديكور رمضان حجاب، رائد حجاب، محمد هاني، مكياج نجلاء أحمد، إضاءة سعد الدين أنور، مساعد مخرج إسلام عزت الشوربجي، مخرج منفذ محمود السيد.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرجة والفنانة وفاء الحكيم، ومهندس الديكور محمود جمال الدين، الناقدة أمل ممدوح، مقرر اللجنة رجب أحمد. وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

عروض مسرحية

ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله 14 عرضا مسرحيا مجانيا، انطلقت السبت الماضي بعروض فرعي ثقافة الإسماعيلية والسويس على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

ويستقبل قصر ثقافة بورسعيد العروض المسرحية الخاصة بفرعي ثقافة شمال سيناء وبورسعيد، وتقدم فرقة العريش القومية العرض المسرحي "اتحاد ملاك القمر" سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، ويشهد المسرح غدا عرض "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد، سينوغرافيا وإخراج عمرو عجمي، وتقدم فرقة بورسعيد النوعية بعد غد الثلاثاء عرض "حالة طوارئ" إخراج محمد سالم، ويوم الأربعاء تقدم فرقة بورسعيد القومية مسرحية "جميلة" إخراج أحمد يسري.

ويوم الخميس 23 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة طور سيناء العرض المسرحي "المقبرة" إخراج جمال مهران على مسرح قصر ثقافة الطور، ويشهد مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ختام العروض يوم الجمعة 24 مايو مع عرض "زيارة السيدة العجوز" لفرقة القصر، إخراج محمد علي إبراهيم.

