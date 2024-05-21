نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حلقة مليئة بالأسرار.. عائشة بن أحمد في ضيافة مني الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تحل الفنانة عائشة بن أحمد والمهندس رامي الجبالي مؤسس ومدير مبادرة أطفال مفقودة، في ضيافة برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع عبر قناة ON، بالإضافة للطفل سليم حسن الذي لفت الأنظار بشدة من خلال دوره في مسلسل دون سابق إنذار، وذلك يوم الخميس المقبل.

تكشف عائشة بن أحمد خلال اللقاء عن تفاصيل حول حياتها الشخصية بالإضافة لتجربتها الأخيرة في المسلسل الناجح “دون سابق إنذار” وكواليس العمل به وكيفية تحضير الدور.

كما تفتح عائشة بن أحمد الحديث عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالدور والعمل، وتوضح أصعب المشاهد التي تم تنفيذها خلال أحداث المسلسل، بالإضافة لعلاقتها بالطفل سليم يوسف الذي أدى دور ابنها في المسلسل ودارت الأحداث حول تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

ويشارك الطفل سليم يوسف في جزء من اللقاء وتبادل اللعب مع عائشة بن أحمد أثناء تذكرهما تفاصيل التصوير.