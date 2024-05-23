الليلة.. فرقة بورسعيد تقدم "موسم الحرب والغناء" و"303" على مسرح قصر روض الفرج

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الخميس، عرضين مسرحيين لفرقة بورسعيد المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى نهاية مايو الحالي.

عرض “موسم الحرب والغناء”

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "موسم الحرب والغناء" ويعرض في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو عن نص الأديب السويسري ماكس فريش، وإخراج أحمد سعد.

وتدور أحداثه حول ما تخلفه الحروب من شتات اجتماعي من خلال قصة متصلة منفصلة لثلاث ضباط تحدث بينهم الكثير من المفارقات.

عرض “ ٣٠٣”

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "٣٠٣"، تأليف محمد عادل، سينوغرافيا وإخراج بيشوي عماد، ويعرض في تمام الثامنة مساءً.



ويناقش فكرة الانتحار والأسباب التي تدفع الشخص لارتكاب هذه الجريمة في حق نفسه، من خلال قصة طبيب نفسي يتسبب في انتحار مريضة تعاني من اكتئاب حاد، وتتوالى الأحداث بمحاولاته معرفة السبب.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

عروض مسرحية بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة أثنى عشر يومًا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

