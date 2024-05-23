رنا سماحة تكشف عن تعرضها للظلم.. فماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رنا سماحة على توجيه رسالة لجمهورها، أكدت فيها تعرضها للظلم في عملها، من خلال كتابتها لمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه:"جت عليا فترة أتعرضت لظلم في شغلي، واتقهرت أوي واتوجعت لدرجة إني كنت بحس أن قلبي هيقف، واكتشفت إن الظلم ده أوحش إحساس ممكن يعيشه الإنسان".



وأضافت: "كنت بقعد اسأل ربنا هو أنا عملت إيه يا رب، ليه زعلان مني، ومكنتش عارفة إن ربنا شايلي خير كبير، وأحسن مليون مرة من حتى اللي بتمناه، مكنتش عارفة إنه مش زعل بالعكس ده خير كبير، دلوقتي أنا بعيش عوض ربنا وجبره الكبير لخاطري، وأنا مش مصدقة وبقوله كتير عليا يا رب الكرم ده".

رسالة رنا سماحة لـ جمهورها

وتابعت:" اللهم لك الحمد حتى ترضى، وإذا رضيت وبعد الرضا، وأما بنعمة ربك فحدث.. اوعوا تيأسوا أبدًا وتقولوا خلاص قفلت كده، متعرفوش قدام الباب إلى بيتقفل كام باب أوسع بيتفتح".

تعليقات الجمهور على منشور رنا سماحة

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق، تستاهلي كل خير، ربنا يوفقك ويكرمك ويسعدك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال رنا سماحة

يُذكر أن آخر أعمال رنا سماحة الفنية، الرباعيات التي غنّتها في مسلسل "رحيل" الذي عُرض في النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته الفنانون: ياسمين صبري وأحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وآخرون من النجوم.