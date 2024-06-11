نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه بالسينما.. محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شوق الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم "اللعب مع العيال"، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

ونشر "إمام" صورة من كواليس الفيلم ومن حوله مجموعة من الأطفال المشاركين بالعمل، وعلق عليها قائلا: "توكلنا على الله، اللعب مع العيال ابتداءا من بعد بكره الخميس 13 يونيو، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي".

أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.