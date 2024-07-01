نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. مروان حامد يحيي ذكرى ميلاد والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المخرج مروان حامد على إحياء ذكرى ميلاد والده الكاتب الراحل وحيد حامد، التي تحل اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر مروان صورة لوالده، وعلق عليها قائلًا: "اليوم ذكرى ميلاد والدي الحبيب الكاتب الكبير وحيد حامد، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

معلومات عن الراحل وحيد حامد

ولد وحيد حامد عام 1944 في قرية بني قريش، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية، مصر، زوجته الإعلامية زينب سويدان رئيسة التليفزيون المصري سابقًا، ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.

بدأ مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدّم عشرات الأفلام والمسلسلات.