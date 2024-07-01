نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال الكاتب الراحل وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1944، ورحل عن عالمنا في يوم 2 يناير عام 2021 عن عمر ناهز 76 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان كثير من جمهوره ومحبيه.

نبذة عن حياة وحيد حامد

ولد وحيد حامد عام 1944 في قرية بني قريش، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية، مصر، زوجته الإعلامية زينب سويدان رئيسة التليفزيون المصري سابقًا، ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.

بدأ مشواره الفني بكتابة القصة القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدّم عشرات الأفلام والمسلسلات.

أبرز أعمال وحيد حامد الفنية

قدم وحيد حامد العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين السينما والدراما، ومن أبرز أعماله في السينما: غريب في بيتي، الغول، معالي الوزير، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، الراقصة والسياسي، المنسي، اللعب مع الكبار، الهلفوت، النوم في العسل.

ومن أبرز أعماله في الدراما:أوان الورد، دون ذكر أسماء، البشاير، الدم والنار، أحلام الفتى الطائر، كل هذا الحب، أوراق الورد، الرجل الذي عاد.