المكتبه الثقافية بالنمسا فرع ثقافة الأقصر تحتفل بليلة الهجرة النبوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:36 مساءً - تتشرف المكتبه الثقافية بالنمسا فرع ثقافة الأقصر بدعوة سيادتكم بالاحتفال بليلة الهجرة النبوية وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة وعنوانها " الهجرة مقدمه للتعارف والبناء " وذلك بحضور كوكبة من علماء الازهر الشريف ا . د/ السيد حمزه الاصولى كلية الدراسات الإسلاميةباسوان .... الشيخ حسن منصور ادارة أوقاف إسنا .....وفضيلة الشيخ / محمد إسماعيل ابتهالات دينية .... والشيخ حماده نصر ادارة أوقاف النمسا ..... وابيات من الشعر الشاعر/ ناصر الدسوقى..... وذلك يوم الاحد الموافق ٧ /٧ /٢٠٢٤ الساعه العاشرة صباحا بقاعة مجلس قروى النمسا وكل عام وانتم بخير حضوركم يشرفنا .