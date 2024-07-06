شاهد.. أول صورة لشخصية محمد إمام في فيلم شمس الزناتي

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم شمس الزناتي بطولة الفنان محمد امام، تصوير العمل الفتره الحالية، والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

أول صورة لشخصية محمد إمام في فيلم شمس الزناتي

وظهر محمد إمام في أول صورة لشخصيته في فيلم شمس الزناتي، وظهر من خلالها بـ لوك يشبه لوك الزعيم في الفيلم القديم.

محمد إمام يعيد معالجه فيلم شمس الزناتي

يعيد محمد إمام من خلال دوره في فيلم شمس الزناتي، تقديم نفس فيلم والده الزعيم عادل إمام ولكن بمعالجة درامية مختلفة.

موعد استئناف تصوير مشاهد فيلم شمس الزناتي

سبق، توقف تصوير مشاهد فيلم "شمس الزناتي" الذي كان قد بدأت بعد عيد الأضحى، بمحافظة الفيوم، ولكن من المقرر استأنف الفيلم في منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك تحت قيادة المخرج عمرو سلامة.

مكان تصوير أول مشاهد فيلم شمس الزناتي

ويذكر ان محمد إمام كان قد بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم في شهر ديسمبر الماضي داخل اللوكيشن المخصص للعمل بمحافظة الفيوم، بقيادة المخرج عمرو سلامة.

أبطال فيلم شمس الزناتي

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي: محمد إمام، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

احداث شمس الزناتي

وتدور احداث فيلم شمس الزناتي في إطار أكشن تشويقي، يعود من خلال الأحداث بالزمن إلى الرواء لمدة 15 عاما، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي التي شاهدناها في فيلم عادل إمام في 1991، ويلعب محمد إمام خلاله شخصية شمس الزناتي.

أحدث أعمال محمد امام

ومن ناحية أخرى، يستعد محمد إمام لمسلسل جديد من إنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والعمل مكون من 30 حلقة، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، من أجل تحديد موعد انطلاق التصوير.

اخر اعمال محمد امام

يُعرض حاليًا لـ محمد إمام في السينمات فيلم اللعب مع العيال، يدور احداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشاركه البطولة: باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.