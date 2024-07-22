نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماقي يشوق جمهور لأحدث أعمال الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارً لحالة النشاط الفني التي يعيشها النجم محمد حماقي، كشف مؤخرًا عن الموعد المحدد لطرح أحداث أغانيه وهم «صدمة» و«شاغل عيون الناس» و«بناقص» من ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل أسم «هو الأساس»، المقرر أن يطرحهم عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.

وروج محمد حماقي،لألبومه حيث نشر بوسترات أغانيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلاَ: "استنوا 3 أغاني جداد الأسبوع ده (صدمة وشاغل عيون الناس وبناقص ) من ألبوم (هو الأساس) يوم الأربع الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

آخر أعمال محمد حماقي

يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية واكلة الجو وهى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.