نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار وشروط حفل هاني شنودة في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الموسيقار هاني شنودة، وفرقة المصريين الموسيقية لايف باند، إحياء أحدث حفلاتهم الغنائية الجديدة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة،



ومن المقرر أن تُقام غدًا السبت 26 يوليو على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وتقدم فرقة المصريين أشهر أغنيات الفرقة ومن بينها: هزني من جوة، وأوقات كتير أشوف ملامحك والتي عُرِضَت مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل حالة خاصة بطولة الفنانة غادة عادل.



وطرح موقع تذكرتي تذاكر حفل فرقة المصريين للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتي قسمت إلى فئتين الأولى بمبلغ 500 جنيه، والثانية بمبلغ 300 جنيه.

أبرز المعلومات عن هاني شنودة

الموسيقار هانى شنودة ملحن وموزع مزيكا مصرى، ولد سنة 1943 بطنطا بمصر اكتشف مواهب صوتية مصرية، أسس فرقة المصريين.

اتخرج من كلية المزيكا سنة 1966م وبعدها دخل المعهد العالى للمزيكا "الكونسيرفتوار "اشترك مع فرقة البلاك كوتس

قدم محمد منير، ولحن له اربع اغانى فى اول البوماته علمونى عينيكى ووزع اغانى الالبوم بالكامل، كمان لحن له فى الالبوم التانى بنتولد ثمان اغانى ووزع كامل الالبوم

اكتشف عمرو دياب فى حفلة من حفلات فرقة المصريين فى بورسعيد واقنعه بالانتقال إلى القاهرة ودراسة المزيكا وقدمه للجمهور فى البوم يا طريق ولحن له اربع اغانى ووزع كل الاغانى وعرفه بمجموعة من الشعراء والملحنين منهم صلاح جاهين وعبد الرحيم منصور وشوقى حجاب وعزيز الناصر

لحن مجموعة من الاغانى لمطربات منهم نجاة الصغيره بحلم معاك وانا بعشق البحر ولفايزه احمد زى هدى الليل ووزع اغانى دنيا جديدة وعلى وش القمر

عمل المزيكا التصويرية لمجموعة افلام مصرية منها المشبوه والحريف وغريب فى بيتى والغول

