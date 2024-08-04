نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل العدد.. مروان بابلو يتألق في حفله الأول في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا مطرب الراب مروان بابلو مساء أمس حفل غنائي ضخم، ويعد ذلك الحفل الأول له في محافظة الأسكندرية مسقط رأسه والتي أقيمت في ستاد إسكندرية الرياضة الدولي كأول حفل يقام فيه، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم ورفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 18 ألف متفرج، وكان الحفل من تنظيم شركة بازاكس للمنظيمن عبد الرحمن عادل وشهاب الرشيدي

وقدم مروان بابلو باقة متنوعة من أبرز أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها "المبدأ ومسرحية والجميزة وليلى ياا".

حفل مروان بابلو في تركيا



وفي نفس السياق أحيا مروان بابلو حفل غنائي في العاصمة التركية أسطنبول يوم 27 يوليو الماضي وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم مروان بابلو باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة في الحفل ومنها، “سندباد، المبدأ، الأربع، كنترول، غابة، وغيرهم".

كما ظهر على خشبة المسرح بعلمي دولتي مصر، وفلسطين، الذي أهداه له أحد الحضور في الحفل.

وصعد أحد الحضور على خشبة المسرح، وأدى رفقة بابلو، أغنية "سندباد"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.



يذكر أن آخر أعمال مروان بابلو هو طرحه أغنية "الأربع" إحدى أغنيات ألبومه الذي يحمل عنوان "آخر قطعة فنية"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واستطاع أن يغير من جلده في الأغنية، حيث استخدم “أوتوتيون” مختلفا عن جميع أغانيه بشكل كبير.

ويتكون ألبوم “آخر قطعة فنية” لمروان بابلو من 12 أغنية؛ هي "أمان، ضحية، الحلال، ما تفطش، ليلي يا، ضاد، ميلوديز، ألاعيب، إيش ليبي إيس، المبدأ، مسرحية، وهانت".

ويحكي من خلاله الصراعات التي مر بها في حياته من بداية مشواره الفني، ولمحات من حياته الشخصية التي لم تظهر من قبل.