نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| ياسر علي ماهر: 'شركة سينرجي ستتأثر بموت أعمدتها.. وخسرنا ناس كبيرة في الشغلانة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان ياسر علي ماهر عن حزنه الشديد لوفاة أربعة من أبرز منتجي شركة سينرجي في حادث مأساوي، وهم حسام شوقي، فتحي إسماعيل، تامر فتحي، ومحمود كمال، وصفًا هذا الخبر بأنه "صاعقة هزت الوسط الفني بأكمله".

ياسر علي ماهر: المنتجين الأربعة كانوا "فرسان الإنتاج" وخسرنا ناس كبيرة في الشغلانة

وأكد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" على أنهم كانوا "فرسان الإنتاج" الذين ساهموا بشكل كبير في صناعة عدد كبير من الأعمال الفنية، مضيفًا:" كانوا شهمين ومبيتهزوش وراسخين في مهنتهم وبيتعاملوا مع الفنانين برُقي وفاهمين حدود التفاوض وازاي يكسّبوا الشركة وفي نفس الوقت ميجوش على الفنانين، وخسرنا ناس كبيرة في الشغلانة".

وتحدث ياسر علي ماهر عن آخر أعماله مع الراحلين، حيث تعاون مع المنتج فتحي إسماعيل في مسلسل "الحشاشين"، ومع المنتج تامر فتحي في مسلسل "السرب"، واصفًا إياهم بأروع الأشخاص الذين عمل معهم.

ياسر علي ماهر: شركة سينرجي ستتأثر بموت أعمدتها

وأكد على أن شركة سينرجي ستتأثر بشكل كبير بفقدانهم، إلا أنه أبدى ثقته في قدرتها على تجاوز هذه المحنة بفضل كفاءة كوادرها القدام، حيث قال: "شركة سينرجي ستتأثر كثيرًا بموت رجالها وأعمدتها، لكنها عريقة وأعتقد أنها ستستعين بكوادرها القدام لإستعادة نفسها".

ياسر علي ماهر: المنتجين الأربعة عرفوا إزاي يبقوا عادلين وميجوش على أرزاق الناس

وشدد ياسر على أن المنتجين المنفذين الأربعة كانوا يتمتعون بسمعة طيبة في الوسط الفني، قائلًا: "المنتجين الأربعة عرفوا إزاي يبقوا عادلين ويكسّبوا المُنتِج وفي نفس الوقت ميجوش على أرزاق الناس".

ياسر علي ماهر: فتحي إسماعيل كان زي ابني وكنت مسميه "شهبندر الإنتاج"

وتابع:" المنتج فتحي إسماعيل كنت مسميه "شهبندر الإنتاج" وكلنا كنا بنعشقه، لأنه بدأ شغل في سن صغير وكان زي ابننا وكنا فرحانين بيه لأنه نجح بسرعة جدا".

تفاصيل وفاة المنتجين الأربعة

وكان قد وقع حادث سيارة مروع بطريق مدينة الضبعة، يوم الخميس، الماضي والتي كان يستقلها أربعة منتجين مصريين هم المنتج حسام شوقي وفتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال الذين لقوا مصرعهم فور وقوع الحادث، بينما نقل تامر فتحي إلى المستشفى وكان في حالة حرجة للغاية، مصابًا بإصابات بالغة الخطورة إلا أنه فارق الحياة بعدها بساعات ولحق بهم.