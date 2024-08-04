- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أعمال مي فاروق المقبلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة مي فاروق، عن أحدث أعمالها خلال الفترة المقبلة، حيث إنها متفرغة لتحضيرات ألبومها الجديد، متمنية أن تطرحه شهر سبتمبر أو أكتوبر.
تفاصيل ألبوم مي فاروق الجديد
واشارت مي فاروق إلى أنها تتعاون في ألبومها الجديد مع مجموعة مهمة من الشعراء والملحنين منهم مدين وتامر حسين.
اخر حفلات مي فاروق
ومن ناحية اخري، أحيت الفنانة مي فاروق حفلًا غنائيًا بتونس يوم 4 يوليو الماضي ضمن مهرجان دقة الدولي على المسرح الأثري، وتألقت مي بعدد من الأغنيات الشهيرة لمطربي الزمن الجميل، إذ غنت لكوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وسيد مكاوي، ونجاة الصغيرة، وعدد آخر من المطربين.
آخر أعمال الفنانة مي فاروق
وكان آخر أعمال الفنانة مي فاروق، كانت أغنية كل الحبيبة، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، وتتعاون مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.
كلمات اغنية كل الحبيبة لـ مي فاروق
عارف كل الحبيبة
وكلامهم على أغانيهم
وعدد ناس فرحانة بيهم
أنا عاشقة أكتر بشوية
مرة أو اتنين لاء 100
مين فيهم شاف الطيبة
أتحدى أحن ما فيهم
لو شافول طيبتك بعنيهم
زي ما شفتها بعنيا
يجوا يشوفوا الحنية
تعرف ساعات بستكترك على نفسي لما ببصلك
ولما بسمع ندهتك ياما بعينيا بصورك
كل الكلام اللي اتكتب
في الحب قبلك ده اتغلى
أنت الوحيد اللي اتوهب
وصف الحياة دي كلها
بكرة هيتقال أسامينا
لقلوب لسة بيتلاقوا
هيقولوا فيه اتنين ياما داقوا
من الدنيا جمال لياليها
كانوا أغلى حبايب فيها
ده إحنا في دنيا لوحدينا
ومفيش زينا هنا تاني
لاقية في حضنك ده مكاني
طول مانا شيفاك حوليا
أنا مبغمضش عنيا
عارف فيك حاجة غريبة
وعينيك لما أسرح فيهم
والله دنيا لوحديهم
دنيا بلفها 100 لفة
وأحضن إيدك وأتدفى
الناس لو فيهم عيبة
أنا ليه بقى مش لقيالك
حاجة ألاحظها وأقولهالك
كلك يا حبيبي مزايا
وحقيقي فرقت معايا