نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد الكدواني ومحمد هنيدي أبرز حضور عزاء المنتجين الأربعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كامل، تامر فتحي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد عن رحلوا عن عالمنا يوم الخميس الماضي الأول من أغسطس، آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة.

وحضر كلًا من الفنان محمد هنيدي وماجد الكدواني لتقديم واجب العزاء في المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كامل، تامر فتحي، والتي ظهر عليها ملامح الحزن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومساندة أهالي الراحلين.

وحرص عدد من نجوم على تقديم واجب العزاء في المنتيجين الراحلين الفنان كريم عبدالعزيز، المخرج بيتر ميمي، الفنان أحمد العوضي، إذ كان أول الحضور، كما تواجد في العزاي الفنان إسلام جمال، وياسمين عبد العزيز، ومصطفى شعبان، هشام ماجد.

تفاصيل بداية الحادث الأليم بـ محور الضبعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما لقي ثلاثة منتجين مصرعهم، وأصيب رابعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي، الضحايا هم حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وجميعهم من أسرة واحدة.