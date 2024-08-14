نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل.. عرض أولى حلقات مسلسل "عمر أفندي" لـ أحمد حاتم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة "ON” عن موعد بداية عرض مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، المكون من 10 حلقات، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.