نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. كريم عبدالعزيز وياسمين صبري يجتمعان في فيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبرى في فيلم جديد بتوقيع المخرج بيتر ميمى الذى يواصل التحضيرات الخاصة بالعمل على قدم وساق تمهيدًا للبدء في تصويره خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويعتبر هذا التعاون الثاني بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي بعد تعاونه في فيلم بيت الروبي الذي حقق إيرادات عالية أثناء عرضة في موسم عيد الأضحى السنة الماضية. بينما سجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمعه مع بيتر ميمي بعد عملهما في 3 مسلسلات أيضًا هي الاختيار الجزء الأول والثاني والحشاشين.

كريم عبدالعزيز وبطولته في مسلسل الحشاشين

وأيضا شارك في مسلسل الحشاشين الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، شارك بجانب كريم عبدالعزيز في بطولته، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

كريم عبدالعزيز في فيلم بيت الروبي

وأيضا شارك في فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.