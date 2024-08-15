نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام يوم الإثنين القادم الموافق 19 أغسطس فعاليات نادي سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل الفعاليات

حيث يعرض خلال فعاليات النادي كلًا من فيلم الفنكوش إخراج البير أنطوان، وفيلم بين محطتين إخراج هدي سمير، وفيلمي الزائر، عباية فينوس إخراج بثينة الناصري، وفيلم ما يحدث في حياة نادين إخراج عمرو فكري، وفيلم الوداع الأخير اخراج ياسر سعيد، وفيلم عيد جواز إخراج أحمد عصام، وفيلم مريم وانتصار إخراج مازن عادل.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلًا من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائي إسلام احمد علي لمناقشة الافلام مع الجمهور،

نادي سينما المرأة



يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة للجمهور ومحبي السينما.