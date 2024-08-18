وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي في دورته الثالثة والأربعين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:25 مساءً - شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي، في دورته الثالثة والأربعين، والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقصر القبة الرئاسي وتستضيفه القاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس.

حيث أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن فخره واعتزازه بتنظيم مصر للمؤتمر الكشفي العالمي، مؤكداً على أهمية هذا الحدث في تعزيز التبادل الثقافي بين شباب العالم، وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين أعضاء الحركة الكشفية من مختلف الجنسيات.

وقال الوزير : "يعكس استضافة مصر لهذا الحدث العالمي الكبير، مكانتها كدولة محورية رائدة على الساحة الدولية، وقادرة على تنظيم أكبر وأهم الملتقيات العالمية. كما يؤكد هذا الحدث على عمق رؤية مصر القائمة على الترحيب والاحتواء، والتأكيد على دورها كمنارة للسلام والتسامح."

وأضاف هنو أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في هذا الحدث، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز عمق الحضارة المصرية وتفردها، بهدف تعريف ضيوف المؤتمر بثرائنا الثقافي والحضاري.

وشدد الوزير على أهمية الحركة الكشفية ودورها في تنمية الشباب وغرس القيم الإنسانية النبيلة في نفوسهم، مؤكداً أن وزارة الثقافة تدعم كافة الأنشطة والبرامج الشبابية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

يأتي المؤتمر بمشاركة 174 دولة، و 2000 كشاف، ووفود رفيعة المستوى، وممثلين عن هيئات دولية وأممية، ويناقش المؤتمر قضايا مثل الاستدامة البيئية والسلام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يحتفل المؤتمر بالمساهمات المهمة التي قامت بها الكشافة حول العالم، والمؤتمر الكشفي العالمي، هو الهيئة الحاكمة أو الجمعية العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.

يوفر المؤتمر فرصة للجمعيات الأعضاء للعب دور نشط في تشكيل المعايير والسياسات والأهداف المشتركة للحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم.

ويُعد المؤتمر الكشفي العالمي. هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، ويتم من خلاله وضع السياسات التي تنظم العمل الكشفي العالمي ووضع وتعديل اللوائح المنظمة له، وكذلك انتخاب مجلس الإدارة واللجان المساعدة والدولة التي تستضيف المؤتمر فى دورته المقبلة.