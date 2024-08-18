نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوافق اليوم الأحد 18 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي وُلد عام 1946، والذي اشتهر بالبرامج المقالب وحب الجمهور له في الوطن العربي، ومن رغم وفاته إلا أنه ظل في ذاكرة الجمهور كواحد من أبرز الفنانين الذين أضافوا البهجة إلى حياتهم، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



معلومات عن إبراهيم نصر



برع إبراهيم في إضحاك عائلته، وعندما بلغ نحو 10 أعوام، أصبح معروفًا بين أفراد عائلته بقدرته على تقليد أقاربه وإضحاكهم بشكل مستمر.



وقدّم إبراهيم نصر برنامجًا للمقالب اشتهر من خلاله بشخصية "زكية زكريا"، وهي الشخصية التي رسخت في أذهان محبيه ومتابعي برنامجه، ليصبح واحدًا من أبرز مقدمي البرامج الكوميدية في الوطن العربي.

وعلى الرغم من أن والده كان من أسيوط، إلا أن إبراهيم نصر وُلد في حي شبرا بالقاهرة، حيث انتقل والده إلى العاصمة للعمل كمقاول معماري بحثًا عن الرزق.



وقاد إبراهيم نصر فرقة التمثيل في مدرسته، ونجح في تقديم عرض مسرحي كبير بمدرسة "عثمان بن عفان" في حي شبرا، واستمر في تطوير موهبته، وحصل على ليسانس الآداب عام 1972.



قدم الكوميديان الراحل إبراهيم نصر، العديد من الأعمال السينمائية التي بقيت في ذاكرة الجمهور، مثل: "زكية زكريا في البرلمان"، “شمس الزناتي”، “إكس لارج”، و"مستر كاراتيه".

وفاة إبراهيم نصر

وتوفي إبراهيم نصر صباح الثلاثاء 12 مايو 2020، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وتم تشييع جثمانه من الكنيسة المرقسية القديمة في الأزبكية، ودفن في مدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

