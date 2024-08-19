هكذا هنأت انجي علاء ابنتها جنا بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت السيناريست انجي علاء ابنتها جنا بمناسبة عيد ميلادها من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت إنجي علاء:' كل سنة وانتي طيبة يا جنى يا حبيبتي، ربنا يباركلي فيكي ويسعدك ويقدرني اكمل المشوار.

صرحت السيناريست إنجي علاء إنه ا انتهت من كتابة مسلسل الراكون منذ عام واضافت: "استغرقت كتابة المسلسل مني عامين متتاليين ولا أعلم شيء عن تأجيله أو ميعاد عرضه وحاليا احضر لمسلسل آخر تشويقي إجتماعي".

وشارك في بطولة مسلسل "كوفيد 25" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وإسلام جمال، وقد اتسمت قصته بتناولها لأحداث فيروس كورونا ومزجها بين الخيال العلمي والواقع، وتم إخراج المسلسل من قبل أحمد نادر وإنتاج تامر مرسي.

تفاصيل مسلسل

ومسلسل “الراكون” بطولة يوسف الشريف وتأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل.