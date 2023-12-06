مال وأعمال

تركيا وقطر تهدفان لزيادة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا وقطر تهدفان لزيادة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - العربية دوت نت – قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة والدوحة تهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في الأمد المتوسط.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله “مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (الموقعة مع قطر) حيز التنفيذ، نهدف لوصول التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط”.

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ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية أمس الاثنين للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

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ووقعت تركيا وقطر أمس 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية في الدوحة.

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وكان بولاط قد أعلن في أكتوبر الماضي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر وصل إلى 2.3 مليار دولار في 2022.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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