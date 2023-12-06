تركيا وقطر تهدفان لزيادة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - العربية دوت نت – قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة والدوحة تهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في الأمد المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله “مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (الموقعة مع قطر) حيز التنفيذ، نهدف لوصول التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط”.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية أمس الاثنين للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

ووقعت تركيا وقطر أمس 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية في الدوحة.

وكان بولاط قد أعلن في أكتوبر الماضي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر وصل إلى 2.3 مليار دولار في 2022.