- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية يعقد مائدة مستديرة بواشنطن حول الرؤية المصرية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - أ ش أ _ عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، مائدة مستديرة مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة -فى تدوينة عبر منصة (اكس)- إن المائدة المستديرة تناولت الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية على المسارين السياسي والأمني، وعلى رأسها الأزمة في غزة والجهود المصرية لاحتواء تداعياتها وإيصال المساعدات، والدفع تجاه وقف إطلاق النار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يعقد مائدة مستديرة بواشنطن حول الرؤية المصرية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.