مال وأعمال

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب 14% في 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب 14% في 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - سي ان بي سي_ تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب عن إجمالي 2023 بنحو 14%، وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة.

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وأظهرت بيانات التضخم الفترة الأخيرة وجود تباطؤ في مستويات التضخم الأمريكي مما يرجح احتمالات اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى بدء خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع العام المقبل.

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ويدعم خفض معدل الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر عائداً ومن بينها الذهب.

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كما تلقت أسعار الذهب دعماً في العام الجاري من التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في ظل الحرب الراهنة في غزة.

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وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2081.70 دولار للأونصة، وارتفع المعدن الأصفر بنحو 14% منذ بداية العام الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب سنوي منذ 2020.

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وتلقت أسعار الذهب دعماً اليوم من تراجع مؤشر الدولار الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر لحائزي غيره من العملات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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