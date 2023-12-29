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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب 14% في 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - سي ان بي سي_ تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب عن إجمالي 2023 بنحو 14%، وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة.
وأظهرت بيانات التضخم الفترة الأخيرة وجود تباطؤ في مستويات التضخم الأمريكي مما يرجح احتمالات اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى بدء خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع العام المقبل.
ويدعم خفض معدل الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر عائداً ومن بينها الذهب.
كما تلقت أسعار الذهب دعماً في العام الجاري من التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في ظل الحرب الراهنة في غزة.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2081.70 دولار للأونصة، وارتفع المعدن الأصفر بنحو 14% منذ بداية العام الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب سنوي منذ 2020.
وتلقت أسعار الذهب دعماً اليوم من تراجع مؤشر الدولار الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر لحائزي غيره من العملات.
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