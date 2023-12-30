الصين تستأنف تشغيل جميع طائرات ماكس 737 في 2023

دبي - احمد فتحي في السبت 30 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - سكاي نيوز _ قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم الجمعة، إن جميع طائراتها من طراز 737 ماكس التي تشغلها شركات طيران صينية عادت إلى الخدمة في نهاية 2023، وذلك بعد قرابة عام من بدئها التحليق عقب توقفها عن الطيران على مستوى العالم في 2019.

وأوقف الطراز الأكثر مبيعا من بوينغ عن التحليق عقب حوادث تحطم مميتة في إندونيسيا وإثيوبيا، وعادت طائرات ماكس إلى الخدمة حول العالم بدءا من أواخر 2020 عقب إدخال تعديلات على الطائرة وتدريب الطيّارين، لكن الخطوط الجوية الصينية لم تستأنف تشغيلها إلا في يناير 2023.

وقال ليو تشينج رئيس (بوينغ تشاينا) التنفيذي على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية “استأنفت جميع طائرات ماكس 737 التي تشغلها شركات طيران مدني صينية عملياتها”، مضيفا أن عددها يصل إلى نحو 100 طائرة.

وتأتي عودة طائرات ماكس إلى الخدمة بالكامل في الصين عقب إجراء بوينغ رحلات تجريبية لعدد من طائرات ماكس 737 المبيعة إلى عملاء صينيين، ما يزيد من تكهنات أن بوينغ ربما تستأنف صادراتها من طائرات ماكس إلى الصين بعد تعليقها منذ 2019.

ومن شأن استئناف الشحنات أن يمثل انفراجة في علاقة بوينغ مع الصين بعد تأثر الشركة بأزمة طائرات ماكس والتوتر السياسي بين واشنطن وبكين.

وسيحقق ذلك أيضا مكاسب مالية لبوينغ، إذ سيسمح لها بتحصيل أموال بعد تسليم العشرات من طائرات ماكس للصين والموجودة في مستودعاتها.