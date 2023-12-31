الحكومة: التنسيق مع الجهات الرقابية والغرف التجارية لتنفيذ…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 ديسمبر 2023 01:15 مساءً - أ ش أ – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن هناك تنسيقا مع الجهات الرقابية كافة واتحاد الغرف التجارية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة، والجبن الأبيض.

وقال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، اليوم السبت ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن السلع يطبق لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره أو لحين إشعار آخر.

وأكد أن القرار ألزم المنتجين والموزعين والبائعين بإخطار مديريات التموين بكميات السلع ونوعيتها المخزنة لديهم على أن يتم الالتزام بالضوابط كافة.

وأضاف أن القرار سيلزم المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر الذي لا يمكن تجاوزه، محذرا من أنه في حالة مخالفة هذا الأمر يتم تطبيق نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الذي ينص على الحبس والغرامة.

وأكد أن الأمانة الفنية ستراقب أسعار السلع الاستراتيجية؛ لمتابعة أي نقص محتمل فيها، مضيفا أنه “في حالة رصد أي أسعار مخالفة للحد الأقصى لأسعار السلع المدونة على السلع؛ يجب إبلاغ الأجهزة الرقابية”.

وأشار إلى أنه سيصدر قرار من وزير التموين خلال ساعات يحدد كافة التفاصيل والضوابط المتعلقة بكيفية وضع السعر النهائي للسلع الاستراتيجية.