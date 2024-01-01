نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعلن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 04:12 مساءً - بدأت وزارة النقل تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة اليوم الاثنين، في جميع خطوط المترو، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق كما يلي: – ركوب 9 محطات بـ 6 جنيهات بدلا من 5 – ركوب 16 محطة بـ 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات – ركوب 23 محطة بـ 12 جنيها – ركوب أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها وكان المهندس كامل الوزير – وزير النقل، قد أعلن أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان – إمبابة – البوهي – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـري – محور روض الفرج )، وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعلن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.