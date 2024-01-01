مال وأعمال

مصر تعلن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعلن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 04:12 مساءً - بدأت وزارة النقل تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة اليوم الاثنين، في جميع خطوط المترو، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

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وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق كما يلي:

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– ركوب 9 محطات بـ 6 جنيهات بدلا من 5

– ركوب 16 محطة بـ 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

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– ركوب 23 محطة بـ 12 جنيها

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– ركوب أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها

وكان المهندس كامل الوزير – وزير النقل، قد أعلن أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان – إمبابة – البوهي – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـري – محور روض الفرج )، وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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